Çavuşoğlu, Kuzey Makedonya Başbakanı Zaev ile görüştü
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Resmi ziyaret amacıyla Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kuzey Makedonya Başbakanı Zoran Zaev tarafından kabul edildi. Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 02:31 Kaynak: AA
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