Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu, Kuzey Makedonya Başbakanı Zaev ile görüştü
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Çavuşoğlu, Kuzey Makedonya Başbakanı Zaev ile görüştü

2 saat önce

Resmi ziyaret amacıyla Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kuzey Makedonya Başbakanı Zoran Zaev tarafından kabul edildi.

Resmi ziyaret amacıyla Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kuzey Makedonya Başbakanı Zoran Zaev tarafından kabul edildi.
Çavuşoğlu, Kuzey Makedonya Başbakanı Zaev ile görüştü
Mevlüt Çavuşoğlu, Zoran Zaev, Makedonya, Üsküp, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 02:31 Kaynak: AA
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