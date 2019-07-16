Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu, Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanı Nikola Dimitrov ile ortak basın toplantısı düzenledi-2.
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Çavuşoğlu, Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanı Nikola Dimitrov ile ortak basın toplantısı düzenledi-2.

3 saat önce

Çavuşoğlu, Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanı Nikola Dimitrov ile ortak basın toplantısı düzenledi-2.

Çavuşoğlu, Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanı Nikola Dimitrov ile ortak basın toplantısı düzenledi-2
Çavuşoğlu, Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanı Nikola Dimitrov ile ortak basın toplantısı düzenledi-2.
Mevlüt Çavuşoğlu, Makedonya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 01:56 Kaynak: DHA
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