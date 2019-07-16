Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu, Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanı Nikola Dimitrov ile ortak basın toplantısı düzenledi -1.
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Çavuşoğlu, Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanı Nikola Dimitrov ile ortak basın toplantısı düzenledi -1.

3 saat önce

Çavuşoğlu, Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanı Nikola Dimitrov ile ortak basın toplantısı düzenlediKuzey Makedonya, (DHA)- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanı Nikola Dimitrov ile görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Çavuşoğlu, Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanı Nikola Dimitrov ile ortak basın toplantısı düzenledi
Kuzey Makedonya, (DHA)- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanı Nikola Dimitrov ile görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.
Çavuşoğlu, Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanı Nikola Dimitrov ile ortak basın toplantısı düzenledi -1.
Mevlüt Çavuşoğlu, Makedonya, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 01:56 Kaynak: DHA
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