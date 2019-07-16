Çavuşoğlu, Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanı Nikola Dimitrov ile ortak basın toplantısı düzenledi -1.
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Çavuşoğlu, Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanı Nikola Dimitrov ile ortak basın toplantısı düzenlediKuzey Makedonya, (DHA)- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanı Nikola Dimitrov ile görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.
Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 01:56 Kaynak: DHA
Çavuşoğlu, Kuzey Makedonya
Dışişleri Bakanı Nikola Dimitrov ile ortak basın toplantısı düzenledi
Kuzey Makedonya, (DHA
)- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanı Nikola Dimitrov ile görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.
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