Bakan Çavuşoğlu, Kuzey Makedonyalı mevkidaşı Osmani ile görüştü - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanı Bujar Osmani ile görüştü.

Çavuşoğlu, Antalya'da düzenlenen Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci (GDAÜ) Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında Osmani ile bir araya geldi.

Bakan Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından, görüşmeye ilişkin "Dost Kuzey Makedonya'nın Dışişleri Bakanı Bujar Osmani'yi yeni görevi nedeniyle tekrar tebrik ettik. Terörle mücadele ve savunma başta olmak üzere iş birliğimizi her alanda daha da geliştireceğiz. Ticaret hacmimizi 1 milyar dolara çıkarmak için birlikte çalışacağız." paylaşımında bulundu.