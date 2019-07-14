Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu, Kuzey Makedonya'ya resmi ziyarette bulunacak
Son Dakika Politika Haber

Çavuşoğlu, Kuzey Makedonya'ya resmi ziyarette bulunacak

5 saat önce

DIŞİŞLERİ Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'nun Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Nikola Dimitrov'un daveti üzerine bu ülkeye resmi ziyarette bulunacağı belirtildi.

Çavuşoğlu, Kuzey Makedonya'ya resmi ziyarette bulunacak, System.String[]
DIŞİŞLERİ Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'nun Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Nikola Dimitrov'un daveti üzerine bu ülkeye resmi ziyarette bulunacağı belirtildi.
Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Sayın Bakanımız, 15-16 Temmuz 2019 tarihlerinde Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Nikola Dimitrov'un davetine icabetle Kuzey Makedonya'ya resmi bir ziyarette bulunacaktır. Söz konusu ziyaret sırasında, ikili ilişkilerimizin tüm boyutlarıyla ele alınması, ülkemiz ile Kuzey Makedonya arasındaki yakın işbirliğinin daha da geliştirilmesi imkanları üzerinde durulması, ayrıca bölgesel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir" denildi.


- Ankara
Mevlüt Çavuşoğlu, Makedonya, Politika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2019 11:06 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Harekatı'nda 4 terörist daha etkisiz hale getirildiğini duyurdu Bakan Bekir Pakdemirli, denizlerdeki kirliliğe dikkat çekmek için dalış yaptı MHP Lideri Bahçeli'den S-400'lerle ilgili çarpıcı çıkış: Zillet, ülke savunmasından rahatsızdır Sosyal medya fenomeni Emily Hartridge, trafik kazasında hayatını kaybetti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.7.2019 16:58:49. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu, Kuzey Makedonya'ya resmi ziyarette bulunacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]