Çavuşoğlu, Kuzey Makedonya'ya resmi ziyarette bulunacak
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DIŞİŞLERİ Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'nun Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Nikola Dimitrov'un daveti üzerine bu ülkeye resmi ziyarette bulunacağı belirtildi.
Haber Yayın Tarihi: 14.07.2019 11:06 Kaynak: DHA
DIŞİŞLERİ Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Bakan Mevlüt Çavuşoğlu
'nun Kuzey Makedonya
Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Nikola Dimitrov'un daveti üzerine bu ülkeye resmi ziyarette bulunacağı belirtildi.
Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Sayın Bakanımız, 15-16 Temmuz 2019 tarihlerinde Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Nikola Dimitrov'un davetine icabetle Kuzey Makedonya'ya resmi bir ziyarette bulunacaktır. Söz
konusu ziyaret sırasında, ikili ilişkilerimizin tüm boyutlarıyla ele alınması, ülkemiz ile Kuzey Makedonya arasındaki yakın işbirliğinin daha da geliştirilmesi imkanları üzerinde durulması, ayrıca bölgesel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir" denildi.
- Ankara
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