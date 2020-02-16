Çavuşoğlu lavrov'a idlib'de saldırganlığın durması gerektiğini söyledik-2 - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çavuşoğlu lavrov'a idlib'de saldırganlığın durması gerektiğini söyledik-2 - Son Dakika

Çavuşoğlu lavrov'a idlib'de saldırganlığın durması gerektiğini söyledik-2

7 saat önce

Çavuşoğlu Lavrov'a İdlib'de saldırganlığın durması gerektiğini söyledik-2.

Çavuşoğlu Lavrov'a İdlib'de saldırganlığın durması gerektiğini söyledik-2

Çavuşoğlu lavrov'a idlib'de saldırganlığın durması gerektiğini söyledik-2

İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 06:05 Kaynak: DHA
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Son Dakika

Rejim, İdlib'e saldırılarında ağır kayıplar verdi
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