Çavuşoğlu lavrov'a idlib'de saldırganlığın durması gerektiğini söyledik-2 - Son Dakika

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Çavuşoğlu lavrov'a idlib'de saldırganlığın durması gerektiğini söyledik-2
7 saat önce
Çavuşoğlu Lavrov'a İdlib'de saldırganlığın durması gerektiğini söyledik-2.
Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 06:05 Kaynak: DHA
Çavuşoğlu Lavrov'a İdlib'de saldırganlığın durması gerektiğini söyledik-2
Son Dakika Rejim, İdlib'e saldırılarında ağır kayıplar verdi Bakan Çavuşoğlu'ndan İdlib açıklaması: Rusya'ya kalıcı ateşkes tesis edilmesi gerektiğini söyledik Muhalifler, Esed rejiminin Halep kırsalındaki ilerleyişini durdurmak için operasyon başlattı İdlib'de rejim güçleri ve muhalif gruplar arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor!