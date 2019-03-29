Çavuşoğlu-Lavrov Görüşmesi
1 saat önce
- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un tokalaşması Çavuşoğlu-Lavrov görüşmesi ANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüştü.
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Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 10:25 Kaynak: AA
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