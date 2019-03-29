Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu-Lavrov Görüşmesi

Çavuşoğlu-Lavrov Görüşmesi

1 saat önce

- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un tokalaşması Çavuşoğlu-Lavrov görüşmesi ANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüştü.

- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un tokalaşması
Çavuşoğlu-Lavrov görüşmesi ANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüştü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 10:25 Kaynak: AA

Sergey Lavrov, Rusya Federasyonu, Mevlüt Çavuşoğlu, Güncel
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