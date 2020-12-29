Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyaret amacıyla Rusya'nın Soçi kentine geldi. Bakan Çavuşoğlu, Ortak Stratejik Planlama Grubu Toplantısı'nda Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya geldi. Türkiye-Rusya arasında "2021-2022 İstişareler Planı"na imza atan iki bakan, daha sonra ortak basın toplantısı düzenledi.