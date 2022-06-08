Çavuşoğlu, Lavrov ile Bir Araya Geldi - Son Dakika
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Çavuşoğlu, Lavrov ile Bir Araya Geldi

08.06.2022 12:17
Çavuşoğlu, Lavrov ile Bir Araya Geldi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Cumhurbaşkanlığı'nda bir araya geldi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabında, "Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Ankara'da ikili görüşmelerde bulundu" açıklaması yapıldı.

İkili görüşmenin ardından dışişleri bakanlarının ortak basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.

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Kaynak: ANKA

Güncel, Son Dakika

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