Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu Lavrov'la Suriye'yi konuştu
Son Dakika Güncel Haber

Çavuşoğlu Lavrov'la Suriye'yi konuştu

1 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile yaptığı görüşmede Suriye'de İdlib ve Astana süreci kapsamında kurulması öngörülen Anayasa Komisyonu'nun ele alındığı bildirildi.

Çavuşoğlu Lavrov'la Suriye'yi konuştu, System.String[]

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile yaptığı görüşmede Suriye'de İdlib ve Astana süreci kapsamında kurulması öngörülen Anayasa Komisyonu'nun ele alındığı bildirildi.

(İHA)

Mevlüt Çavuşoğlu, Sergey Lavrov, Suriye, Rusya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 05:40 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hindistan S-400'lerin ön ödemesini yaptı
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Rus yangın uçağını test etti Çavuoğlu, Rus mevkidaşıyla Suriye'yi görüştü Bülent Arınç, Babacan ve Davutoğlu'na "hain" denilmesini eleştirdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.9.2019 19:05:04. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu Lavrov'la Suriye'yi konuştu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]