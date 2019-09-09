Çavuşoğlu Lavrov'la Suriye'yi konuştu
1 saat önce
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile yaptığı görüşmede Suriye'de İdlib ve Astana süreci kapsamında kurulması öngörülen Anayasa Komisyonu'nun ele alındığı bildirildi. Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 05:40 Kaynak: İHA
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