Çavuşoğlu - Lavrov Ortak Basın Toplantısı (1) - Moskova
1 saat önce
- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklaması MOSKOVA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile Suriye'deki gelişmelerin değerlendirildiği toplantı sona erdi.
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Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 04:05 Kaynak: AA
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