Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu - Lavrov Ortak Basın Toplantısı (1) - Moskova

Çavuşoğlu - Lavrov Ortak Basın Toplantısı (1) - Moskova

1 saat önce

- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklaması MOSKOVA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile Suriye'deki gelişmelerin değerlendirildiği toplantı sona erdi.

- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklaması MOSKOVA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile Suriye'deki gelişmelerin değerlendirildiği toplantı sona erdi. Toplantının ardından Bakan Çavuşoğlu ve Lavrov, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 04:05 Kaynak: AA

Rusya Federasyonu, Hulusi Akar, Mevlüt Çavuşoğlu, Güncel
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