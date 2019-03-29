Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu-Lavrov Ortak Basın Toplantısı

Çavuşoğlu-Lavrov Ortak Basın Toplantısı

36 dakika önce

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'nin Golan Tepeleri kararına ilişkin, "Bu uluslararası hukuka aykırı. Her türlü uluslararası hukuk ihlal edilmiş ve çiğnenmiştir.

Çavuşoğlu-Lavrov Ortak Basın Toplantısı, System.String[]
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'nin Golan Tepeleri kararına ilişkin, "Bu uluslararası hukuka aykırı. Her türlü uluslararası hukuk ihlal edilmiş ve çiğnenmiştir." dedi.

Lavrov ile Dışişleri Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'da ikili ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Rus heyetine gösterilen misafirperverlik için Çavuşoğlu'na teşekkür eden Lavrov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 8 Nisan'da Moskova'da yapacağı toplantı öncesi Antalya'da hazırlık toplantısı yaptıklarını belirtti.

Lavrov, görüşmelerde kültür ve turizm konularının yanı sıra askeri ve savunma alanındaki iş birliği ve Suriye meselesinin ele alındığını ifade etti.

Konuşmasında ABD'nin Golan Tepeleri kararına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Lavrov, bu konunun İsrail'de yapılacak seçimlerle ilişkilendirildiğini fakat olayın başka bir boyutunun da şuurlu ve bilinçli olarak "ben her şeyi yaparım" gösterisi olduğunu dile getirdi.

Rus Bakan Lavrov, "Bu uluslararası hukuka aykırı. Her türlü uluslararası hukuk ihlal edilmiş ve çiğnenmiştir." şeklinde konuştu.

(Sürecek)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 12:54 Kaynak: AA

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