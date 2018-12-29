Çavuşoğlu - Lavrov Ortak Basın Toplantısı (2) - Moskova
16 dakika önce
- Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un açıklaması MOSKOVA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile Suriye'deki gelişmelerin değerlendirildiği toplantı sona erdi.
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Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 03:55 Kaynak: AA
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