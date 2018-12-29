Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu - Lavrov Ortak Basın Toplantısı (2) - Moskova

Çavuşoğlu - Lavrov Ortak Basın Toplantısı (2) - Moskova

16 dakika önce

- Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un açıklaması MOSKOVA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile Suriye'deki gelişmelerin değerlendirildiği toplantı sona erdi.

- Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un açıklaması MOSKOVA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile Suriye'deki gelişmelerin değerlendirildiği toplantı sona erdi. Toplantının ardından Bakan Çavuşoğlu ve Lavrov, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 03:55 Kaynak: AA

Hulusi Akar, Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Federasyonu, Güncel
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