Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu, lavrov ve zarif ile üçlü toplantıya katıldı
Son Dakika Güncel Çavuşoğlu, lavrov ve zarif ile üçlü toplantıya katıldı

Çavuşoğlu, lavrov ve zarif ile üçlü toplantıya katıldı

1 saat önce

Çavuşoğlu, Lavrov ve Zarif ile üçlü toplantıya katıldıİsviçre, (DHA)- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ile yarın gerçekleşmesi planlanan Suriye Anayasa Komitesi öncesinde üçlü toplantıya katıldı.

Çavuşoğlu, Lavrov ve Zarif ile üçlü toplantıya katıldı

İsviçre, (DHA)- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ile yarın gerçekleşmesi planlanan Suriye Anayasa Komitesi öncesinde üçlü toplantıya katıldı.

Çavuşoğlu, lavrov ve zarif ile üçlü toplantıya katıldı

Mevlüt Çavuşoğlu, Sergey Lavrov, Rusya, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 12:08 Kaynak: DHA
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