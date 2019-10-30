Çavuşoğlu, lavrov ve zarif ile üçlü toplantıya katıldı
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Çavuşoğlu, Lavrov ve Zarif ile üçlü toplantıya katıldıİsviçre, (DHA)- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ile yarın gerçekleşmesi planlanan Suriye Anayasa Komitesi öncesinde üçlü toplantıya katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 12:08 Kaynak: DHA
Çavuşoğlu, Lavrov ve Zarif ile üçlü toplantıya katıldı
İsviçre, (DHA)- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ile yarın gerçekleşmesi planlanan Suriye Anayasa Komitesi öncesinde üçlü toplantıya katıldı.
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