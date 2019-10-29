Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu - Lavrov - Zarif basın toplantısı (2)
Son Dakika Güncel Çavuşoğlu - Lavrov - Zarif basın toplantısı (2)

Çavuşoğlu - Lavrov - Zarif basın toplantısı (2)

28 dakika önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ile Cenevre'de Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen görüşmelerinin ardından Astana formatında basın toplantısı düzenledi.

Çavuşoğlu - Lavrov - Zarif basın toplantısı (2), System.String[]

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ile Cenevre'de Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen görüşmelerinin ardından Astana formatında basın toplantısı düzenledi.

Mevlüt Çavuşoğlu, Sergey Lavrov, Cenevre, Rusya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.10.2019 11:30 Kaynak: AA
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