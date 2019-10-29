Çavuşoğlu - Lavrov - Zarif basın toplantısı (4)
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ile Cenevre'de Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen görüşmelerinin ardından Astana formatında basın toplantısı düzenledi. Haber Yayın Tarihi: 29.10.2019 11:40 Kaynak: AA
Rusya Savunma Bakanlığı 34 bin terör örgütü YPG mensubunun güvenli bölgeden çekildiğini açıkladı Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan net mesaj: Güvenli Bölge'de YPG'li terörist görürsek yok ederiz MSB'den 5 maddelik Soçi Mutabakatı açıklaması: Türk-Rus ortak devriyelerine başlanacak İstanbul'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı