Çavuşoğlu - Lavrov - Zarif görüşmesi (2)
1 saat önce
Suriye Anayasa Komisyon Toplantısı ve Astana formatında Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Cenevre'de bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile bir araya geldi. Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 12:25 Kaynak: AA
Rusya, Rus askeri polisine sınırda ateş açıldı iddialarını yalanladı MSB: Rasulayn'da arama faaliyeti sırasında Rejim unsuru olduğunu iddia eden 18 kişi sağ ele geçirildi Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan net mesaj: Güvenli Bölge'de YPG'li terörist görürsek yok ederiz Son dakika: ABD Temsilciler Meclisi Türkiye'ye yaptırım tasarısını onayladı