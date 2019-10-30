Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu - Lavrov - Zarif görüşmesi (2)
Son Dakika Güncel Çavuşoğlu - Lavrov - Zarif görüşmesi (2)

Çavuşoğlu - Lavrov - Zarif görüşmesi (2)

1 saat önce

Suriye Anayasa Komisyon Toplantısı ve Astana formatında Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Cenevre'de bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile bir araya geldi.

Suriye Anayasa Komisyon Toplantısı ve Astana formatında Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Cenevre'de bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile bir araya geldi.

Çavuşoğlu - Lavrov - Zarif görüşmesi (2)

Cenevre, Astana, Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 12:25 Kaynak: AA
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