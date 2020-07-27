Çavuşoğlu - Laya ortak basın toplantısı - Son Dakika

Çavuşoğlu - Laya ortak basın toplantısı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyaret amacıyla Ankara'da bulunan İspanya Dışişleri, AB ve İşbirliği Bakanı Arancha Gonzalez Laya ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyaret amacıyla Ankara'da bulunan İspanya Dışişleri, AB ve İşbirliği Bakanı Arancha Gonzalez Laya ile bir araya geldi. İki bakan görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Haber Yayın Tarihi: 27.07.2020 02:22

Kaynak: AA

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