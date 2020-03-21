Çavuşoğlu, Letonya Dışişleri Bakanı Rinkevics ile telefonla görüştü - Son Dakika

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Çavuşoğlu, Letonya Dışişleri Bakanı Rinkevics ile telefonla görüştü
26 dakika önce
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Letonya Dışişleri Bakanı Edgars Rinkevics ile telefonla görüştü.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Letonya Dışişleri Bakanı Edgars Rinkevics ile telefonla görüştü.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Çavuşoğlu, Letonya Dışişleri Bakanı Edgars Rinkevics ile telefon görüşmesi yaptı.
Görüşmenin içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.
Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 10:20 Kaynak: AA
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