Çavuşoğlu, Letonya Dışişleri Bakanı Rinkevics ile telefonla görüştü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çavuşoğlu, Letonya Dışişleri Bakanı Rinkevics ile telefonla görüştü - Son Dakika

Çavuşoğlu, Letonya Dışişleri Bakanı Rinkevics ile telefonla görüştü

26 dakika önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Letonya Dışişleri Bakanı Edgars Rinkevics ile telefonla görüştü.

Çavuşoğlu, Letonya Dışişleri Bakanı Rinkevics ile telefonla görüştü, System.String[]

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Letonya Dışişleri Bakanı Edgars Rinkevics ile telefonla görüştü.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Çavuşoğlu, Letonya Dışişleri Bakanı Edgars Rinkevics ile telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmenin içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Mevlüt Çavuşoğlu, Letonya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 10:20 Kaynak: AA

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