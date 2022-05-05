ANKARA -Çavuşoğlu: "(Göçmenlerin geri itilmesi) Bütçenin onaylanmaması ya da icra direktörünün görevden ayrılması Fronteks'i aklamaz" - Son Dakika
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ANKARA -Çavuşoğlu: "(Göçmenlerin geri itilmesi) Bütçenin onaylanmaması ya da icra direktörünün görevden ayrılması Fronteks'i aklamaz"

05.05.2022 14:04

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Liberya Dışişleri Bakanı Dee-Maxwell Saah Kemayah ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Liberya Dışişleri Bakanı Dee-Maxwell Saah Kemayah ile ortak basın toplantısı düzenledi. (4)

"(Göçmenlerin geri itilmesi) Bütçenin onaylanmaması ya da icra direktörünün görevden ayrılması Fronteks'i aklamaz"

"(Gemiden düşen Erhan Seçkal'ın durumu) Vatandaşımız bu sabah bir balıkçı tarafından Bali açıklarında bulundu. Vatandaşımız gerekli tedavileri gördü. Şu anda Göç İdaresinde"

ANKARA -Çavuşoğlu: (Göçmenlerin geri itilmesi) Bütçenin onaylanmaması ya da icra direktörünün görevden ayrılması Fronteks'i aklamaz
ANKARA -Çavuşoğlu: (Göçmenlerin geri itilmesi) Bütçenin onaylanmaması ya da icra direktörünün görevden ayrılması Fronteks'i aklamaz
ANKARA -Çavuşoğlu: (Göçmenlerin geri itilmesi) Bütçenin onaylanmaması ya da icra direktörünün görevden ayrılması Fronteks'i aklamaz
ANKARA -Çavuşoğlu: (Göçmenlerin geri itilmesi) Bütçenin onaylanmaması ya da icra direktörünün görevden ayrılması Fronteks'i aklamaz

YORUMLAR
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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ANKARA -Çavuşoğlu: '(Göçmenlerin geri itilmesi) Bütçenin onaylanmaması ya da icra direktörünün görevden ayrılması Fronteks'i aklamaz' - Son Dakika


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SON DAKİKA: ANKARA -Çavuşoğlu: "(Göçmenlerin geri itilmesi) Bütçenin onaylanmaması ya da icra direktörünün görevden ayrılması Fronteks'i aklamaz" - Son Dakika
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