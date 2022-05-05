ANKARA -Çavuşoğlu: "(Göçmenlerin geri itilmesi) Bütçenin onaylanmaması ya da icra direktörünün görevden ayrılması Fronteks'i aklamaz" - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Liberya Dışişleri Bakanı Dee-Maxwell Saah Kemayah ile ortak basın toplantısı düzenledi. (4)

"(Göçmenlerin geri itilmesi) Bütçenin onaylanmaması ya da icra direktörünün görevden ayrılması Fronteks'i aklamaz"

"(Gemiden düşen Erhan Seçkal'ın durumu) Vatandaşımız bu sabah bir balıkçı tarafından Bali açıklarında bulundu. Vatandaşımız gerekli tedavileri gördü. Şu anda Göç İdaresinde"