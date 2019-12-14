Çavuşoğlu, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Sarraj ile görüştü - Son Dakika

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Çavuşoğlu, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Sarraj ile görüştü
7 saat önce
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katar'da düzenlenen 19. Doha Forumu'na katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 10:58 Kaynak: AA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katar'da düzenlenen 19. Doha Forumu'na katıldı. Çavuşoğlu, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Fayez Sarraj ile ikili görüşme gerçekleştirdi.
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