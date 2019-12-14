Çavuşoğlu, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Sarraj ile görüştü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çavuşoğlu, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Sarraj ile görüştü - Son Dakika

Çavuşoğlu, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Sarraj ile görüştü

7 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katar'da düzenlenen 19. Doha Forumu'na katıldı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katar'da düzenlenen 19. Doha Forumu'na katıldı. Çavuşoğlu, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Fayez Sarraj ile ikili görüşme gerçekleştirdi.

Çavuşoğlu, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Sarraj ile görüştü

Mevlüt Çavuşoğlu, Katar, Libya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 10:58 Kaynak: AA
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