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Çavuşoğlu: "(Libya'da ateşkes çağrısı)Rus dostlarımızdan beklentimiz; iki devlet başkanının mutabık...
6 saat önce
Çavuşoğlu: "(Libya'da ateşkes çağrısı)Rus dostlarımızdan beklentimiz; iki devlet başkanının mutabık kaldığı gibi Hafter'i bu konuda ikna etmeleridir.
Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 02:14 Kaynak: AA
Çavuşoğlu: "( Libya'da ateşkes çağrısı)Rus dostlarımızdan beklentimiz; iki devlet başkanının mutabık kaldığı gibi Hafter'i bu konuda ikna etmeleridir."
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