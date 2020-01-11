Çavuşoğlu: "(Libya'da ateşkes çağrısı)Rus dostlarımızdan beklentimiz; iki devlet başkanının mutabık... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çavuşoğlu: '(Libya'da ateşkes çağrısı)Rus dostlarımızdan beklentimiz; iki devlet başkanının mutabık... - Son Dakika

Çavuşoğlu: "(Libya'da ateşkes çağrısı)Rus dostlarımızdan beklentimiz; iki devlet başkanının mutabık...

6 saat önce

Çavuşoğlu: "(Libya'da ateşkes çağrısı)Rus dostlarımızdan beklentimiz; iki devlet başkanının mutabık kaldığı gibi Hafter'i bu konuda ikna etmeleridir.

Çavuşoğlu:

Çavuşoğlu: "( Libya'da ateşkes çağrısı)Rus dostlarımızdan beklentimiz; iki devlet başkanının mutabık kaldığı gibi Hafter'i bu konuda ikna etmeleridir."

Libya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 02:14 Kaynak: AA
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