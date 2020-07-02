Çavuşoğlu: "Libya'da en iyi çözüm siyasi çözümdür" - Son Dakika

Çavuşoğlu: "Libya'da en iyi çözüm siyasi çözümdür"
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması BERLİN - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile gerçekleştirdiği ortak basın toplantısında konuştu.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması BERLİN - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile gerçekleştirdiği ortak basın toplantısında konuştu.
Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 13:21 Kaynak: AA
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