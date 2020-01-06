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Çavuşoğlu: "Libya'da Hafter, havadan baktığımız da üstünlük sağlamış gibi."
6 saat önce
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Libya'da Hafter, havadan baktığımız da üstünlük sağlamış gibi."(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 10:10 Kaynak: İHA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: " Libya'da Hafter, havadan baktığımız da üstünlük sağlamış gibi."
(İHA)
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