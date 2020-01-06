Çavuşoğlu: "Libya'da Hafter, havadan baktığımız da üstünlük sağlamış gibi." - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çavuşoğlu: 'Libya'da Hafter, havadan baktığımız da üstünlük sağlamış gibi.' - Son Dakika

Çavuşoğlu: "Libya'da Hafter, havadan baktığımız da üstünlük sağlamış gibi."

6 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Libya'da Hafter, havadan baktığımız da üstünlük sağlamış gibi."(İHA)

Çavuşoğlu:

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: " Libya'da Hafter, havadan baktığımız da üstünlük sağlamış gibi."

(İHA)

Mevlüt Çavuşoğlu, Libya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 10:10 Kaynak: İHA
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