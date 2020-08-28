Çavuşoğlu: "Libya'da siyasi çözüm sağlanması için desteğimizi sürdüreceğiz" - Son Dakika

Çavuşoğlu: "Libya'da siyasi çözüm sağlanması için desteğimizi sürdüreceğiz"
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Kardeş Libya ile aramızdaki işbirliği her geçen gün güçleniyor.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Kardeş Libya ile aramızdaki işbirliği her geçen gün güçleniyor. Ekonomik ve ticari konulardaki ortak projelerimizi hızlandırmaya kararlıyız. Libya'da siyasi çözüm sağlanması için desteğimizi sürdüreceğiz" dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halid el-Meşri ile görüştü. Görüşmeye ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulunan Bakan Çavuşoğlu, "Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halid Meşri ile görüştük. Kardeş Libya ile aramızdaki işbirliği her geçen gün güçleniyor. Ekonomik ve ticari konulardaki ortak projelerimizi hızlandırmaya kararlıyız. Libya'da siyasi çözüm sağlanması için desteğimizi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.
(İHA)
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