Çavuşoğlu, Libya Dışişleri Bakanı Tahir Siyala ile görüştü
1 saat önce
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya Dışişleri Bakanı Tahir Siyala ile görüştü.
Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 02:36 Kaynak: DHA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
, Libya
Dışişleri Bakanı Tahir Siyala ile görüştü.
Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından görüşmeye dair yaptığı açıklamada, "Libyalı mevkidaşım Tahir Siyala ile görüşmemizde, Libya meselesinin barışçıl yollardan çözülmesinin önemini vurguladık. Uluslararası toplumun, Libya'daki çatışmaları durdurmak için ilkeli bir tutum sergilemesi gerekiyor" dedi.
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