Çavuşoğlu: "(Libya için) Muhtemel bir ateşkesin modalitelerini içeren taslak bir metin ortaya... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çavuşoğlu: '(Libya için) Muhtemel bir ateşkesin modalitelerini içeren taslak bir metin ortaya... - Son Dakika

Çavuşoğlu: "(Libya için) Muhtemel bir ateşkesin modalitelerini içeren taslak bir metin ortaya...

6 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Moskova'da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Moskova'da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Çavuşoğlu: (Libya için) Muhtemel bir ateşkesin modalitelerini içeren taslak bir metin ortaya...

Mevlüt Çavuşoğlu, Sergey Lavrov, Moskova, Rusya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 07:13 Kaynak: AA
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