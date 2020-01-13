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Çavuşoğlu: "(Libya için) Muhtemel bir ateşkesin modalitelerini içeren taslak bir metin ortaya...
6 saat önce
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Moskova'da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile ortak basın toplantısı düzenledi. Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 07:22 Kaynak: AA
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