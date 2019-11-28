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Çavuşoğlu: Libya ile yapılan anlaşmanın devamı gelecek
7 saat önce
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin Akdeniz'deki deniz yetki alanları konusunda Libya ile mutabakat imzaladığını belirtti.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin Akdeniz'deki deniz yetki alanları konusunda Libya ile mutabakat imzaladığını belirterek, Türkiye'nin Akdeniz etrafındaki ülkelerle bundan sonra zemin uygun oldukça bu tür görüşmeler yapabileceğini söyledi.
Çavuşoğlu ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani, Dışişleri Resmi Konutundaki görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.
Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 05:41
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