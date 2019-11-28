Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu: Libya ile yapılan anlaşmanın devamı gelecek
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Çavuşoğlu: Libya ile yapılan anlaşmanın devamı gelecek

7 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin Akdeniz'deki deniz yetki alanları konusunda Libya ile mutabakat imzaladığını belirtti.

Çavuşoğlu: Libya ile yapılan anlaşmanın devamı gelecek, System.String[]

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin Akdeniz'deki deniz yetki alanları konusunda Libya ile mutabakat imzaladığını belirterek, Türkiye'nin Akdeniz etrafındaki ülkelerle bundan sonra zemin uygun oldukça bu tür görüşmeler yapabileceğini söyledi.


Çavuşoğlu ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani, Dışişleri Resmi Konutundaki görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

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Mevlüt Çavuşoğlu, Akdeniz, Türkiye, Libya, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 05:41 
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