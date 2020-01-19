Çavuşoğlu, Libya Konferansı'nda taslak metnin liderlerin önüne getirileceğini açıkladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çavuşoğlu, Libya Konferansı'nda taslak metnin liderlerin önüne getirileceğini açıkladı - Son Dakika

Çavuşoğlu, Libya Konferansı'nda taslak metnin liderlerin önüne getirileceğini açıkladı

6 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Berlin'de düzenlenecek Libya Konferansı'na ilişkin tarafların üzerinde uzlaştığı taslak bir metin olduğunu, bu metnin liderlerin önüne getirileceğini söyledi.

Çavuşoğlu, Libya Konferansı'nda taslak metnin liderlerin önüne getirileceğini açıkladı, System.String[]

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Berlin'de düzenlenecek Libya Konferansı'na ilişkin tarafların üzerinde uzlaştığı taslak bir metin olduğunu, bu metnin liderlerin önüne getirileceğini söyledi.

Çavuşoğlu, İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio ile görüşmesinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, konferanstan olumlu sonuç çıkmasını beklediklerini belirterek, "Sonuç odaklı olması lazım. Dostlar bir araya geldi konuştu. 'Biz de varız sahada ya da masada' demek yetmez." ifadesini kullandı.

Bu anlamda Berlin sürecini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla başından sona desteklediklerini vurgulayan Çavuşoğlu, "Hazırlık toplantılarına da arkadaşlarımız katıldı. Dün akşam geldikten sonra ortak deklarasyona ilişkin son görüşmeleri yaptık. Tarafların da üzerinde uzlaştığı taslak var. Liderlerin önüne getirilecek." dedi.

Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in inisiyatifiyle Türkiye ve Rusya'nın ateşkesin sağlanması ve garanti altına alınması yönündeki çabalarının, esasen Berlin Konferansı'nın başarılı geçmesine zemin hazırladığına vurgu yaptı.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, konferanstan en büyük beklentilerinin kalıcı ateşkes, Libya'da herkesin dahil olduğu siyasi süreç neticesinde de Libya'nın birliği, beraberliği ve istikrara kavuşması olduğunu kaydetti.

Berlin'de bir tek toplantıyla sorunların çözülmesinin kolay olmadığına işaret eden Çavuşoğlu, "Berlin Konferansı'yla Libya'da tüm sorunlar çözülecek dersek fazla iyimser bir yaklaşım içinde olmuş oluruz. Berlin'den sonra da bu çabalarımızı devam ettirmemiz lazım ki amacımıza ulaşalım." diye konuştu.

Recep Tayyip Erdoğan, Mevlüt Çavuşoğlu, Berlin, Libya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 12:06 Kaynak: AA
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