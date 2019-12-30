Çavuşoğlu: "(Libya tezkeresi) Gün içinde Cumhurbaşkanımızın imzasıyla Meclis'e gönderileceğini... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çavuşoğlu: '(Libya tezkeresi) Gün içinde Cumhurbaşkanımızın imzasıyla Meclis'e gönderileceğini... - Son Dakika

Çavuşoğlu: "(Libya tezkeresi) Gün içinde Cumhurbaşkanımızın imzasıyla Meclis'e gönderileceğini...

6 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun İYİ Parti ziyareti çıkışında basın mensuplarının sorularını cevaplaması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İYİ Parti ziyareti çıkışında basın mensuplarının sorularını cevapladı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun İYİ Parti ziyareti çıkışında basın mensuplarının sorularını cevaplaması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İYİ Parti ziyareti çıkışında basın mensuplarının sorularını cevapladı.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Libya tezkeresi) Gün içinde Sayın Cumhurbaşkanımızın imzasıyla Meclis'e gönderileceğini öğrendik"

Çavuşoğlu: (Libya tezkeresi) Gün içinde Cumhurbaşkanımızın imzasıyla Meclis'e gönderileceğini...

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 04:33 Kaynak: AA
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