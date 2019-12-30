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Çavuşoğlu: "(Libya tezkeresi) Gün içinde Cumhurbaşkanımızın imzasıyla Meclis'e gönderileceğini...
6 saat önce
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun İYİ Parti ziyareti çıkışında basın mensuplarının sorularını cevaplaması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İYİ Parti ziyareti çıkışında basın mensuplarının sorularını cevapladı.
Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 04:33 Kaynak: AA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun İYİ Parti ziyareti çıkışında basın mensuplarının sorularını cevaplaması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İYİ Parti ziyareti çıkışında basın mensuplarının sorularını cevapladı.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Libya tezkeresi) Gün içinde Sayın Cumhurbaşkanımızın imzasıyla Meclis'e gönderileceğini öğrendik"
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