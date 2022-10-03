Bakan Çavuşoğlu görüşmeye dair sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'Başbakan Dibeybe'yle, siyasi çözüme yönelik adımları ve ilişkilerimizi ele aldık. Hidrokarbonlar ve Protokol alanlarında Mutabakat Muhtıralarını imzaladık' ifadelerine yer verdi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › Çavuşoğlu, Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Dibeybe ile görüştü - Son Dakika

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