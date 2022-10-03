Çavuşoğlu, Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Dibeybe ile görüştü
LİBYA, (DHA)- Resmi ziyareti kapsamında beraberindeki heyetle Libya'nın başkenti Trablus'ta bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ile bir araya geldi.
Bakan Çavuşoğlu görüşmeye dair sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'Başbakan Dibeybe'yle, siyasi çözüme yönelik adımları ve ilişkilerimizi ele aldık. Hidrokarbonlar ve Protokol alanlarında Mutabakat Muhtıralarını imzaladık' ifadelerine yer verdi.
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