Çavuşoğlu - Libya'ya asker gönderme - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çavuşoğlu - Libya'ya asker gönderme - Son Dakika

Çavuşoğlu - Libya'ya asker gönderme

6 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklaması TBMM - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, TBMM'de basın mensuplarının sorularını cevapladı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklaması TBMM - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, TBMM'de basın mensuplarının sorularını cevapladı.

Çavuşoğlu - Libya'ya asker gönderme

Mevlüt Çavuşoğlu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 12:23 Kaynak: AA
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