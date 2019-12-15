Çavuşoğlu - Libya'ya asker gönderme - Son Dakika

Çavuşoğlu - Libya'ya asker gönderme
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklaması TBMM - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, TBMM'de basın mensuplarının sorularını cevapladı.
Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 12:23 Kaynak: AA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklaması TBMM - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, TBMM'de basın mensuplarının sorularını cevapladı.
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