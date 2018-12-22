Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu, Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halid El-Meşri ile Görüştü

Çavuşoğlu, Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halid El-Meşri ile Görüştü

2 saat önce

Libya Dışişleri Bakanı Tahir Siyala'nın davetine icabetle Libya'ya günübirlik bir ziyaret gerçekleştiren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halid El-Meşri ile görüştü.

Çavuşoğlu, Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halid El-Meşri ile Görüştü, System.String[]
Libya Dışişleri Bakanı Tahir Siyala'nın davetine icabetle Libya'ya günübirlik bir ziyaret gerçekleştiren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halid El-Meşri ile görüştü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 12:36 Kaynak: DHA

Mevlüt Çavuşoğlu, Libya, Dünya
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