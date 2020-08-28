Çavuşoğlu, Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı ile görüştü - Son Dakika

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halid Meşri ile görüşme gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halid Meşri ile görüştük. Kardeş Libya ile aramızdaki işbirliği her geçen gün güçleniyor. Ekonomik ve ticari konulardaki ortak projelerimizi hızlandırmaya kararlıyız. Libya'da siyasi çözüm sağlanması için desteğimizi sürdüreceğiz" dedi.