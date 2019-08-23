Son Dakika Haberleri: çavuşoğlu, lübnan başbakanı saad hariri ile görüştü
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çavuşoğlu, lübnan başbakanı saad hariri ile görüştü

1 saat önce

İkili görüşmeler yapmak üzere Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Lübnan Başbakanı Saad Hariri ile görüştü.

çavuşoğlu, lübnan başbakanı saad hariri ile görüştü, System.String[]

İkili görüşmeler yapmak üzere Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Lübnan Başbakanı Saad Hariri ile görüştü.

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-Çavuşoğlu ve Lübnan Başbakanı Saad Hariri'nin görüşmesi

Mevlüt Çavuşoğlu, Beyrut, Lübnan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 05:51 Kaynak: DHA
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