Çavuşoğlu, Lübnan Başbakanı Saad Hariri ile görüştü

Lübnan, (DHA) - İkili görüşmeler yapmak üzere Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Lübnan Başbakanı Saad Hariri ile görüştü.