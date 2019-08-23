Çavuşoğlu, Lübnan Başbakanı Saad Hariri ile görüştü
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Çavuşoğlu, Lübnan Başbakanı Saad Hariri ile görüştüLübnan, (DHA) - İkili görüşmeler yapmak üzere Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Lübnan Başbakanı Saad Hariri ile görüştü.
Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 06:00 Kaynak: DHA
Çavuşoğlu, Lübnan Başbakanı Saad Hariri ile görüştü
Lübnan, (DHA) - İkili görüşmeler yapmak üzere Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Lübnan Başbakanı Saad Hariri ile görüştü.
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