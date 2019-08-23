Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu, Lübnan Başbakanı Saad Hariri ile görüştü
Son Dakika Güncel Haber

Çavuşoğlu, Lübnan Başbakanı Saad Hariri ile görüştü

1 saat önce

Çavuşoğlu, Lübnan Başbakanı Saad Hariri ile görüştüLübnan, (DHA) - İkili görüşmeler yapmak üzere Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Lübnan Başbakanı Saad Hariri ile görüştü.

Çavuşoğlu, Lübnan Başbakanı Saad Hariri ile görüştü

Lübnan, (DHA) - İkili görüşmeler yapmak üzere Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Lübnan Başbakanı Saad Hariri ile görüştü.

Mevlüt Çavuşoğlu, Beyrut, Lübnan, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 06:00 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



5 araç ve ekip otosuna çarpan alkollü sürücü: Otomobillere çarpmadım, onları öptüm
Rusya'da şehre inen ayı ve yavrularını böyle görüntülendi Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan; Gül, Davuoğlu ve Babacan'a gönderme: Esameleri okunmayacak Mağdur Boşanmış Babalar Derneği Başkanı Muhammet Özen, Emine Bulut'un katili Fedai Baran'ı cinayet sebebiyle kutladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.8.2019 19:40:09. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu, Lübnan Başbakanı Saad Hariri ile görüştü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]