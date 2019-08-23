Çavuşoğlu, Lübnan Cumhurbaşkanı Aoun ile bir araya geldi
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Lübnan Cumhurbaşkanı Michel Aoun tarafından kabul edildi.
Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 11:34 Kaynak: İHA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Lübnan Cumhurbaşkanı Michel Aoun tarafından kabul edildi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere Lübnan'a geldi. Çavuşoğlu programı kapsamında başkent Beyrut'ta Lübnan Cumhurbaşkanı Michel Aoun tarafından kabul edildi. - BEYRUT
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