Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu, Lübnan Cumhurbaşkanı Aoun ile bir araya geldi
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Çavuşoğlu, Lübnan Cumhurbaşkanı Aoun ile bir araya geldi

16 dakika önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Lübnan Cumhurbaşkanı Michel Aoun tarafından kabul edildi.

Çavuşoğlu, Lübnan Cumhurbaşkanı Aoun ile bir araya geldi, System.String[]

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Lübnan Cumhurbaşkanı Michel Aoun tarafından kabul edildi.


Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere Lübnan'a geldi. Çavuşoğlu programı kapsamında başkent Beyrut'ta Lübnan Cumhurbaşkanı Michel Aoun tarafından kabul edildi. - BEYRUT

Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı, Beyrut, Lübnan, Politika

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 11:34 Kaynak: İHA
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