Çavuşoğlu, Lübnan Dışişleri ve Göçmenler Bakanı Nassif Hitti ile görüştü - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları düzeyinde Açık Katılımlı Acil İcra Komitesi toplantısına katılmak üzere geldiği Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde Lübnan Dışişleri ve Göçmenler Bakanı Nassif Hitti ile görüştü.

Görüntü Dökümü

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-Bakanların tokalaşması

-Görüşmeden görüntüler