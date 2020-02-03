Çavuşoğlu, Lübnan Dışişleri ve Göçmenler Bakanı Nassif Hitti ile görüştü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çavuşoğlu, Lübnan Dışişleri ve Göçmenler Bakanı Nassif Hitti ile görüştü - Son Dakika

Çavuşoğlu, Lübnan Dışişleri ve Göçmenler Bakanı Nassif Hitti ile görüştü

6 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları düzeyinde Açık Katılımlı Acil İcra Komitesi toplantısına katılmak üzere geldiği Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde Lübnan Dışişleri ve Göçmenler Bakanı Nassif Hitti ile görüştü.

Çavuşoğlu, Lübnan Dışişleri ve Göçmenler Bakanı Nassif Hitti ile görüştü, System.String[]

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları düzeyinde Açık Katılımlı Acil İcra Komitesi toplantısına katılmak üzere geldiği Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde Lübnan Dışişleri ve Göçmenler Bakanı Nassif Hitti ile görüştü.

Görüntü Dökümü

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-Bakanların tokalaşması

-Görüşmeden görüntüler


İslam İşbirliği Teşkilatı, Mevlüt Çavuşoğlu, Lübnan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 01:41 Kaynak: DHA
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