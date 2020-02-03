Son Dakika › Güncel › Çavuşoğlu, Lübnan Dışişleri ve Göçmenler Bakanı Nassif Hitti ile görüştü - Son Dakika
Çavuşoğlu, Lübnan Dışişleri ve Göçmenler Bakanı Nassif Hitti ile görüştü
6 saat önce
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları düzeyinde Açık Katılımlı Acil İcra Komitesi toplantısına katılmak üzere geldiği Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde Lübnan Dışişleri ve Göçmenler Bakanı Nassif Hitti ile görüştü.
Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 01:41 Kaynak: DHA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları düzeyinde Açık Katılımlı Acil İcra Komitesi toplantısına katılmak üzere geldiği Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde Lübnan Dışişleri ve Göçmenler Bakanı Nassif Hitti ile görüştü.
Görüntü Dökümü
----------------------------------
-Bakanların tokalaşması
-Görüşmeden görüntüler
Son Dakika Binali yıldırım ilkokulu ve anaokulu törenle açıldı Diyarbakır'da bir kişi koronavirüsü şüphesiyle hastaneye başvurdu Bakırköy eski savcısı, cinsel suç dosyalarında "beraat" vaadiyle dolandırıcılık yapmış Esed rejimi, Rusya'nın hava desteğiyle Serakib ilçesi çevresinde 4 köyü ele geçirdi