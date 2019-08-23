Çavuşoğlu, Lübnan İçişleri Bakanı Raya Hassan ile görüştü

Lübnan, (DHA)- İkili görüşmeler yapmak üzere Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Lübnan İçişleri Bakanı Raya Hassan ile görüştü.