Çavuşoğlu, Lübnan İçişleri Bakanı Raya Hassan ile görüştü
14 dakika önce
Çavuşoğlu, Lübnan İçişleri Bakanı Raya Hassan ile görüştüLübnan, (DHA)- İkili görüşmeler yapmak üzere Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Lübnan İçişleri Bakanı Raya Hassan ile görüştü.
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23.8.2019 19:25:37. #1.12#
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