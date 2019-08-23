Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu, Lübnan İçişleri Bakanı Raya Hassan ile görüştü
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Çavuşoğlu, Lübnan İçişleri Bakanı Raya Hassan ile görüştü

14 dakika önce

Çavuşoğlu, Lübnan İçişleri Bakanı Raya Hassan ile görüştüLübnan, (DHA)- İkili görüşmeler yapmak üzere Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Lübnan İçişleri Bakanı Raya Hassan ile görüştü.

Çavuşoğlu, Lübnan İçişleri Bakanı Raya Hassan ile görüştü

Lübnan, (DHA)- İkili görüşmeler yapmak üzere Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Lübnan İçişleri Bakanı Raya Hassan ile görüştü.

Süleyman Soylu, Lübnan, Beyrut, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 07:11 Kaynak: DHA
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