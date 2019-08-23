Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu, Lübnan Meclis Başkanı ile görüştü
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Çavuşoğlu, Lübnan Meclis Başkanı ile görüştü

1 saat önce

İkili görüşmeler yapmak üzere Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri ile görüştü.

Çavuşoğlu, Lübnan Meclis Başkanı ile görüştü, System.String[]

İkili görüşmeler yapmak üzere Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri ile görüştü.

Çavuşoğlu, Twitter hesabından görüşmeyle ilgili yaptığı açıklamasında, "Lübnan'ın ve bölgemizin en deneyimli siyasetçilerinden biri olan Meclis Başkanı Nebih Berri'yle görüştük. İkili ilişkilerimizin daha da güçlenmesi için Parlamentolar arasındaki işbirliğimizi geliştireceğiz" ifadelerini kullandı.

Meclis Başkanı, Nebih Berri, Beyrut, Lübnan, Dünya

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 01:47 Kaynak: DHA
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