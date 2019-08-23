Çavuşoğlu, Lübnan Meclis Başkanı ile görüştü
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İkili görüşmeler yapmak üzere Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri ile görüştü.
Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 01:47 Kaynak: DHA
İkili görüşmeler yapmak üzere Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri ile görüştü.
Çavuşoğlu, Twitter hesabından görüşmeyle ilgili yaptığı açıklamasında, "Lübnan'ın ve bölgemizin en deneyimli siyasetçilerinden biri olan Meclis Başkanı Nebih Berri'yle görüştük. İkili ilişkilerimizin daha da güçlenmesi için Parlamentolar arasındaki işbirliğimizi geliştireceğiz" ifadelerini kullandı.
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