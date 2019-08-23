çavuşoğlu, lübnanlı mevkidaşı cebran bassil ile ortak basın toplantısı düzenledi
1 saat önce
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Lübnan Dışişleri Bakanı Cebran Bassil ile ortak basın toplantısı düzenledi.
Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 04:33 Kaynak: DHA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
, Lübnan
Dışişleri Bakanı Cebran Bassil ile ortak basın toplantısı düzenledi.
Görüntü Dökümü
-------------------------------------
-Çavuşoğlu'nun basın toplantısında konuşması
Bülent Arınç'tan yeni parti kuracağı konuşulan Gül, Davutoğlu ve Babacan hakkında yorum Son dakika: Eski eşi Emine Bulut'u katleden cani için istenen ceza belli oldu HDP'liler tarafından oğlunun kaçırıldığını iddia eden anne isyan etti: Oğlum gelene kadar buradan ayrılmam Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Emine Bulut çağrısı