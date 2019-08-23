Son Dakika Haberleri: çavuşoğlu, lübnanlı mevkidaşı cebran bassil ile ortak basın toplantısı düzenledi
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çavuşoğlu, lübnanlı mevkidaşı cebran bassil ile ortak basın toplantısı düzenledi

1 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Lübnan Dışişleri Bakanı Cebran Bassil ile ortak basın toplantısı düzenledi.

çavuşoğlu, lübnanlı mevkidaşı cebran bassil ile ortak basın toplantısı düzenledi, System.String[]
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Lübnan Dışişleri Bakanı Cebran Bassil ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Görüntü Dökümü
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-Çavuşoğlu'nun basın toplantısında konuşması


Mevlüt Çavuşoğlu, Lübnan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 04:33 Kaynak: DHA
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