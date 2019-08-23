Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu, Lübnanlı mevkidaşı Cebran Bassil ile ortak basın toplantısı düzenledi
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Çavuşoğlu, Lübnanlı mevkidaşı Cebran Bassil ile ortak basın toplantısı düzenledi

1 saat önce

Çavuşoğlu, Lübnanlı mevkidaşı Cebran Bassil ile ortak basın toplantısı düzenlediLübnan, (DHA)- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Lübnan Dışişleri Bakanı Cebran Bassil ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Çavuşoğlu, Lübnanlı mevkidaşı Cebran Bassil ile ortak basın toplantısı düzenledi

Lübnan, (DHA)- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Lübnan Dışişleri Bakanı Cebran Bassil ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Mevlüt Çavuşoğlu, Lübnan, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 04:48 Kaynak: DHA
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