Çavuşoğlu, Lübnanlı mevkidaşı Cebran Bassil ile ortak basın toplantısı düzenledi
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Çavuşoğlu, Lübnanlı mevkidaşı Cebran Bassil ile ortak basın toplantısı düzenlediLübnan, (DHA)- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Lübnan Dışişleri Bakanı Cebran Bassil ile ortak basın toplantısı düzenledi.
Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 04:48 Kaynak: DHA
Çavuşoğlu, Lübnanlı mevkidaşı Cebran Bassil ile ortak basın toplantısı düzenledi
Lübnan, (DHA)- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Lübnan Dışişleri Bakanı Cebran Bassil ile ortak basın toplantısı düzenledi.
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