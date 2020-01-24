Çavuşoğlu Lübnanlı mevkidaşı Hitti'yi tebrik etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çavuşoğlu Lübnanlı mevkidaşı Hitti'yi tebrik etti - Son Dakika

Çavuşoğlu Lübnanlı mevkidaşı Hitti'yi tebrik etti

6 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Lübnan'ın yeni Dışişleri Bakanı Nasif Hitti'yi kutladı.

Çavuşoğlu Lübnanlı mevkidaşı Hitti'yi tebrik etti, System.String[]

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Lübnan'ın yeni Dışişleri Bakanı Nasif Hitti'yi kutladı.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, Lübnanlı mevkidaşı Hitti ile telefon görüşmesi yaptı.

Bakan Çavuşoğlu, görüşmede, ülkesinin dışişleri bakanlığı görevine getirilen Hitti'yi yeni görevi dolayısıyla tebrik etti.

Mevlüt Çavuşoğlu, Lübnan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 07:58 Kaynak: AA
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