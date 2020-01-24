Çavuşoğlu Lübnanlı mevkidaşı Hitti'yi tebrik etti - Son Dakika

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Çavuşoğlu Lübnanlı mevkidaşı Hitti'yi tebrik etti
6 saat önce
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Lübnan'ın yeni Dışişleri Bakanı Nasif Hitti'yi kutladı.
Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 07:58 Kaynak: AA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Lübnan'ın yeni Dışişleri Bakanı Nasif Hitti'yi kutladı.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, Lübnanlı mevkidaşı Hitti ile telefon görüşmesi yaptı.
Bakan Çavuşoğlu, görüşmede, ülkesinin dışişleri bakanlığı görevine getirilen Hitti'yi yeni görevi dolayısıyla tebrik etti.
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