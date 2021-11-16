Çavuşoğlu, Lübnanlı mevkidaşıyla "diplomatik eğitim alanında" mutabakat zaptı imzaladı - Son Dakika

Lübnan Dışişleri Bakanı Abdallah Buhabib, resmi temaslarda bulunmak üzere Beyrut'a gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüştü.

Buhabib ve Çavuşoğlu, bakanlık binasındaki görüşmenin ardından, iki ülke arasında dışişleri bakanlığı düzeyinde "diplomatik eğitim alanında" mutabakat zaptı imzaladı.

İmza töreninden sonra gazetecilere konuşan Buhabib, "Bugün Çavuşoğlu ile diplomatik eğitim alanında mutabakat zaptı imzaladık. Siyasi ve ekonomik olarak geçtiğimiz bu süreçte dost Bakanımızın Lübnan'a ziyareti bizleri mutlu etti." dedi.

İki taraf için de faydalı olacak şekilde Lübnan ve Türkiye arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesi için çalıştıklarını söyleyen Buhabib, Türkiye'nin, piyasasını Lübnan'ın ürünlerini ihraç etmek için açması temennisinde bulundu.

Lübnanlı Bakan ayrıca, Suriye'deki mülteciler konusuna değinerek her iki ülkenin de Suriyeli mültecilerin ağır yükü altında olduğunu, mültecilerin evlerine dönebilmesi için çabaların birleştirilmesi gerektiğini aktardı.