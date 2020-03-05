Çavuşoğlu: "M4 karayolunun kuzeyinde 6 km ve güneyinde 6 km derinliğinde bir güvenli koridor tesis... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çavuşoğlu: 'M4 karayolunun kuzeyinde 6 km ve güneyinde 6 km derinliğinde bir güvenli koridor tesis... - Son Dakika

Çavuşoğlu: "M4 karayolunun kuzeyinde 6 km ve güneyinde 6 km derinliğinde bir güvenli koridor tesis...

6 saat önce

Çavuşoğlu: "M4 karayolunun kuzeyinde 6 km ve güneyinde 6 km derinliğinde bir güvenli koridor tesis edilecek.

Çavuşoğlu:

Çavuşoğlu: "M4 karayolunun kuzeyinde 6 km ve güneyinde 6 km derinliğinde bir güvenli koridor tesis edilecek. 7 gün içinde esasları kararlaştırılacak"

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 08:34 Kaynak: AA
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