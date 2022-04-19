Macaristan'ın Ankara Büyükelçiliğinin yeni binasının temel atma töreni - Son Dakika
Üye Girişi

Macaristan'ın Ankara Büyükelçiliğinin yeni binasının temel atma töreni

19.04.2022 11:10

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun gelişi Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto'nun Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nu karşılaması Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ve Adnan Polat'ın tören alanına gelmesi Butona...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun gelişi

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto'nun Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nu karşılaması

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ve Adnan Polat'ın tören alanına gelmesi

Butona basmaları

İnşaat alanında fotoğraf çektirmeleri ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Macaristan'ın Ankara Büyükelçiliğinin yeni binasının temel atma törenine katıldı.

Macaristan'ın Ankara Büyükelçiliğinin yeni binasının temel atma töreni
Macaristan'ın Ankara Büyükelçiliğinin yeni binasının temel atma töreni
Macaristan'ın Ankara Büyükelçiliğinin yeni binasının temel atma töreni
Macaristan'ın Ankara Büyükelçiliğinin yeni binasının temel atma töreni
Macaristan'ın Ankara Büyükelçiliğinin yeni binasının temel atma töreni
Macaristan'ın Ankara Büyükelçiliğinin yeni binasının temel atma töreni
Macaristan'ın Ankara Büyükelçiliğinin yeni binasının temel atma töreni
Macaristan'ın Ankara Büyükelçiliğinin yeni binasının temel atma töreni
Macaristan'ın Ankara Büyükelçiliğinin yeni binasının temel atma töreni
Macaristan'ın Ankara Büyükelçiliğinin yeni binasının temel atma töreni

YORUMLAR
500
Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Matis, ramazana dair izlenimlerini anlattı Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Matis, ramazana dair izlenimlerini anlattı YENİ DELHİ - Hindistan'da 'Hanuman Jayanti' töreni sırasında iki grup arasında çatışma çıktı YENİ DELHİ - Hindistan'da 'Hanuman Jayanti' töreni sırasında iki grup arasında çatışma çıktı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Macaristan'ın Ankara Büyükelçiliğinin yeni binasının temel atma töreni - Son Dakika


Son Dakika
12:18 Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde tır bariyerlere çarptı: Çıkan yangın nedeniyle ulaşım durdu
12:10 Bebeğini kucağına alamadan ölmüştü! Talihsiz kadının dosyasındaki CD'ler boş çıktı, aile ihmal üzerinde duruyor
12:06 Karısının sevgilisini 7 parçaya ayıran kocadan inanılmaz savunma: Bu namuslu ile namussuzun savaşıdır!
11:54 Adriana Lima bebeğinin cinsiyetini yaptığı partiyle duyurdu
11:52 HDP, kapatma davasına ilişkin savunmasını Anayasa Mahkemesi'ne bugün sunuyor
11:50 Domatesin, biberin, salatalığın bu kadar pahalı olmasının nedeni bu mu? Son 6 yılda hacze maruz kalan tarım arazi sayısı yüzde 101 arttı
11:39 MHP lideri Bahçeli: Dünyada yaygın ekonomik yıkımlar hiçbir zaman bugünkü gibi tehlikeli bir eşiğe dayanmadı
11:35 Putin'den tepki toplayacak hareket! Onlarca sivili öldüren "Buça kasabı"na muhafızlık unvanı verdi
11:31 3 buçuk aylık hamile kadının evini komşuları bastı: Yüzüme tencereyle vurdu, kafamda poşet parçaladı
11:31 Dolar/TL yeni günde 14,66 seviyelerinde işlem görüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.04.2022 12:35:17. #1.13#
SON DAKİKA: Macaristan'ın Ankara Büyükelçiliğinin yeni binasının temel atma töreni - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement