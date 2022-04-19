Macaristan'ın Ankara Büyükelçiliğinin yeni binasının temel atma töreni - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun gelişi
Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto'nun Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nu karşılaması
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ve Adnan Polat'ın tören alanına gelmesi
Butona basmaları
İnşaat alanında fotoğraf çektirmeleri ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Macaristan'ın Ankara Büyükelçiliğinin yeni binasının temel atma törenine katıldı.
Kaynak: AA
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