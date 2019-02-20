Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu, Maden Sahasında Yaşamını Yitiren Şükrü Otlak'ın Ailesine Taziye Ziyaretinde Bulundu

Çavuşoğlu, Maden Sahasında Yaşamını Yitiren Şükrü Otlak'ın Ailesine Taziye Ziyaretinde Bulundu

25 dakika önce

- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun taziye ziyaretinden detaylar Şükrü Otlak'ın yakınlarından detay MUĞLA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bodrum'daki programının ardından Milas ilçesinde, açık maden sahasında kaya altında kalarak yaşamını yitiren Şükrü Otlak'ın ailesine taziye...

- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun taziye ziyaretinden detaylar
Şükrü Otlak'ın yakınlarından detay MUĞLA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bodrum'daki programının ardından Milas ilçesinde, açık maden sahasında kaya altında kalarak yaşamını yitiren Şükrü Otlak'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 08:29 Kaynak: AA

Milas, Mevlüt Çavuşoğlu, Bodrum, Güncel
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