Çavuşoğlu, Maden Sahasında Yaşamını Yitiren Şükrü Otlak'ın Ailesine Taziye Ziyaretinde Bulundu
25 dakika önce
- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun taziye ziyaretinden detaylar Şükrü Otlak'ın yakınlarından detay MUĞLA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bodrum'daki programının ardından Milas ilçesinde, açık maden sahasında kaya altında kalarak yaşamını yitiren Şükrü Otlak'ın ailesine taziye...
- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun taziye ziyaretinden detaylar
Şükrü Otlak'ın yakınlarından detay MUĞLA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bodrum'daki programının ardından Milas ilçesinde, açık maden sahasında kaya altında kalarak yaşamını yitiren Şükrü Otlak'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.
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Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 08:29 Kaynak: AA
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