Çavuşoğlu, Maden Sahasında Yaşamını Yitiren Şükrü Otlak'ın Ailesine Taziye Ziyaretinde Bulundu

- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun taziye ziyaretinden detaylar

Şükrü Otlak'ın yakınlarından detay MUĞLA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bodrum'daki programının ardından Milas ilçesinde, açık maden sahasında kaya altında kalarak yaşamını yitiren Şükrü Otlak'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

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