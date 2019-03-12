Çavuşoğlu Mahallesi Sakinlerinden Parlak'a Yoğun İlgi

İYİ Parti Yeşilyurt Belediye Başkan Adayı Cem Parlak seçim çalışmaları kapsamında Çavuşoğlu Mahallesinde esnaf ve vatandaşları ziyaret ederek destek istedi.

İYİ Parti Yeşilyurt Belediye Başkan Adayı Cem Parlak seçim çalışmaları kapsamında Çavuşoğlu Mahallesinde esnaf ve vatandaşları ziyaret ederek destek istedi.



Vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gören Parlak, hizmet etmek için yola çıktıklarını söyledi.



Burada konuşan Parlak, sandık çağrısı yaparak, "Seçimler önemli, herkes sandık başına giderek tercihini yapmalı. Biz göreve geldiğimizde inşallah Yeşilyurt'u hep birlikte ve istişarelerle yöneteceğiz. Her yere eşit şekilde hizmet götüreceğiz. Yeşilyurt ilçemizin sorunlarını biliyorum. Projelerimiz hazır. 31 Mart akşamı sandık başına gittiğimizde projelere bakıp ona göre tercih yapalım" diye konuştu. - MALATYA

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