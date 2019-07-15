Çavuşoğlu: Makedonya bizim için dost ülke
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- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması ÜSKÜP - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te Uluslararası Balkan Üniversitesi'nde (İBU) düzenlenen törende konuştu.
Haber Yayın Tarihi: 15.07.2019 11:16 Kaynak: AA
- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
'nun konuşması ÜSKÜP - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Kuzey Makedonya
'nın başkenti Üsküp
'te Uluslararası Balkan Üniversitesi
'nde (İBU) düzenlenen törende konuştu.
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