Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu: Makedonya bizim için dost ülke
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Çavuşoğlu: Makedonya bizim için dost ülke

4 saat önce

- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması ÜSKÜP - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te Uluslararası Balkan Üniversitesi'nde (İBU) düzenlenen törende konuştu.

- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması ÜSKÜP - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te Uluslararası Balkan Üniversitesi'nde (İBU) düzenlenen törende konuştu.
Çavuşoğlu: Makedonya bizim için dost ülke
Balkan Üniversitesi, Mevlüt Çavuşoğlu, Makedonya, Üsküp, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2019 11:16 Kaynak: AA
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